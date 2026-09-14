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Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek soruşturmasında 6 şüpheli hakim karşısına çıkıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 6 kişinin sorguları tamamlanıp adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:43

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Divriği'de kaybolan 11 aylık bebek soruşturmasında 6 şüpheli hakim karşısına çıkıyor

Soruşturma ve gözaltılar:

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılıkla uğraşan aile, 3 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra için jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar sonrası AFAD ve Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ailenin ilk açıklamalarında bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği öne sürüldü ancak ifadelerdeki çelişkiler üzerine soruşturma genişletildi.

Divriği Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önce baba Y.B. ile olaya ilişkili olduğu değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. gözaltına alındı. Daha sonra şüpheli görülen anne E.B. (27) de ifadesi alındıktan sonra gözaltına alınan kişiler arasına dahil edildi. 6 kişinin gözaltı süresinin uzatılmasının ardından sorgularının tamamlanıp adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anne E.B.'nin ifadeleri:

Anne E.B. ilk ifadesinde olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini, araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını ve bebeğin eşi tarafından verildiğini öne sürdü. Önce bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia eden anne, daha sonra olayın K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. tarafından kurgulandığını belirtti.

İfade ve gözaltı sürecinde 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından ek süre talep edildi. Soruşturma dosyasıyla ilgili sorgulamaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin bugün hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Arama çalışmaları devam ediyor:

Bu arada ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre yeni adımlar atılacağını bildirdi ve kayıp bebeğin bulunması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı.

SİVAS&#039;IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR ARANAN 11 AYLIK BEBEK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ...

SİVAS'IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR ARANAN 11 AYLIK BEBEK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİ BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKARTILACAK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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