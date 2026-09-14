divriği'de kayıp 11 aylık beşra soruşturmasında gözaltı sayısı 9 oldu

olayın kısa özeti:

Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 aylık bebek Büşra ile ilgili soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli sayısı 9 kişiye yükseldi. Olayın ilk ihbarını, kırsalda hayvancılık yapan E.B. yaptı. İhbar sonrası bölgede AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Ailenin ilk ifadelerinde bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırıldığı yönünde beyanlarda bulunulurken, ilerleyen sorgulamalarda çelişkili ifadeler ortaya çıktı. İfadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti. Bu itirabın ardından Divriği Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan isimler arasında bebeğin babası Y.B. ile olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. bulunuyordu. Bu beş kişinin sorgulamaları sürerken, şüpheli görülen anne E.B. de geçtiğimiz gün gözaltına alındı.

gözaltı süreci ve beklenen adımlar:

İlk gözaltılar sonrası verilen 24 saatlik gözaltı süresinin bitiminin ardından soruşturmayı yürüten ekipler ek süre talep etti. Bugün, olayla ilgili bilgisi olduğu değerlendirilen üç kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 9 oldu. Gözaltındaki kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında anne E.B.'nin jandarma ekiplerince köye götürüldüğü ve yer gösterme işlemi için çalışmalara katıldığı belirtildi. Jandarma ve AFAD ekipleri arama faaliyetlerine devam ediyor; adli sürecin ilerleyişine göre ek gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİNDE 3 GÜNDÜR ARANAN 11 AYLIK BEBEK SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAYISI 9’A YÜKSELDİ.