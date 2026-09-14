Dolar 48,6150 +0,12%
Euro 56,2227 -0,17%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.802,06 -1,29%
EUR/USD 1,1562 -0,34%
Brent Petrol 106,09 +1,41%
--°

Düğün sonrası yemekte başlayan tartışma caddeye sıçradı

Küçükçekmece'de düğünden çıkan iki akraba grubu restoranda tartıştı; olay kısa sürede caddeye taşındı, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Düğün sonrası yemekte başlayan tartışma caddeye sıçradı

Düğün sonrası yemekte başlayan tartışma caddeye sıçradı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir yakınlarının düğününe katılan iki akraba grup arasında gece geç saatlerde restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki arbede, restoranın dışındaki caddeye taştı ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sona erdirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, düğün töreninin ardından yemek için restorana gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kısa süre içinde taraflar birbirine saldırdı; olay yerinde tekme ve yumrukların kullanıldığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı ve taraflar birbirinden ayrıldı.

görüntüler ve müdahale:

Yaşananlar çevredeki kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı; anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde ortasında birbirine saldıran kişiler ve kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşların çabaları yer alıyor. Olayla ilgili olarak resmi makamların veya herhangi bir yaralanma bildirisinin paylaşılmadığı belirtildi.

Olayın nedeni ve sonrasında izlenecek süreçle ilgili ayrıntılar bekleniyor; görgü tanıklarının ifadeleri ve kayıtların değerlendirilmesiyle net bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Küçükçekmece&#039;de düğün çıkışı yemekte kavga kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Küçükçekmece'de düğün çıkışı yemekte kavga kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dron kamerası Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesini kayıt altına al...
images

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı
images

Paşacık'ta camdan düşen 18 yaşındaki genç kızın tedavisi sürüyor
images

Antalyada 15 adrese eş zamanlı baskın: 'Sokaklar Güvende' operasyonunda çok sayı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni sokak tabelaları Yalova'nın dört köyünde adresleri netleştirdi

Dron kamerası Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün koltuk hamlesini kayıt altına aldı

Yargı hizmetlerinin verimliliği masaya yatırıldı: HSK Eskişehir'de

Kardeşler arasındaki yol ve arazi anlaşmazlığı Ünye'de can aldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu