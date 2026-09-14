Kurtlar Vadisi senaristleri Kozinoğlu soruşturması için adliyede

Kurtlar Vadisi ekibinden adliye ziyareti

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.

Olayın soruşturma süreci:

Soruşturmayla bağlantılı olarak yürütülen işlemler kapsamında senaristlerin adliyeye gelmesi dikkat çekti. Gelen kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi ancak ziyaretin, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin dosya çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Beklenen işlemler ve izlenecek yol:

Adliyedeki işlemler kapsamında tanıklık, ifade alma ya da belge teslimi gibi adımların atılabileceği değerlendiriliyor. Soruşturma yetkilileri, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve süreçle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

Ergenekon soruşturmasında tutukluyken cezaevinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri adliyeye geldi.