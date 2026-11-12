Erdoğan'dan resmi kabul: Demokratik Kongo lideri Tshisekedi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti.

görüşmenin çerçevesi:

Kabul, resmi bir görüşme niteliğinde gerçekleşti ve taraflar arasında doğrudan temas sağlandı.

diplomatik önem:

Böyle yüksek düzeydeki kabul ve görüşmeler, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin sürdürülmesi ve iş birliği zemininin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti