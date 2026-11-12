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Erdoğan'dan resmi kabul: Demokratik Kongo lideri Tshisekedi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti; görüşme iki ülke diplomatik temaslarının devamı niteliğindeydi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan resmi kabul: Demokratik Kongo lideri Tshisekedi ağırladı

Erdoğan'dan resmi kabul: Demokratik Kongo lideri Tshisekedi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti.

görüşmenin çerçevesi:

Kabul, resmi bir görüşme niteliğinde gerçekleşti ve taraflar arasında doğrudan temas sağlandı.

diplomatik önem:

Böyle yüksek düzeydeki kabul ve görüşmeler, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin sürdürülmesi ve iş birliği zemininin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi&#039;yi kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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