Erdoğan'dan resmi kabul: Demokratik Kongo lideri Tshisekedi ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti.
görüşmenin çerçevesi:
Kabul, resmi bir görüşme niteliğinde gerçekleşti ve taraflar arasında doğrudan temas sağlandı.
diplomatik önem:
Böyle yüksek düzeydeki kabul ve görüşmeler, iki ülke arasındaki diplomatik iletişimin sürdürülmesi ve iş birliği zemininin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi'yi kabul etti
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