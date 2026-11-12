Solunum sağlığınızı koruyun: zatürreye karşı beş önlemle riskinizi azaltın

Zatürre riskini azaltmanın temel adımları

Memorial Göztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Dildar Duman, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü kapsamında zatürreden korunma yöntemlerini ve erken bulgulara yönelik uyarılarını paylaştı. Zatürre (pnömoni), akciğer dokusunun bakteri, virüs veya nadiren mantarlarla enfekte olması sonucu gelişir ve özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ile bağışıklık sistemi baskılanmış ya da kronik hastalığı bulunan kişilere ağır seyirli olabilir.

erken belirtiler ve riskli gruplar:

Zatürrenin klasik belirtileri öksürük, ateş, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve halsizliktir. Prof. Dr. Duman, hastalığın ileri yaşlardaki bireylerde yüksek ateş veya belirgin öksürük olmadan da seyredebildiğini vurguluyor: "Ani dalgınlık, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, aşırı halsizlik ve günlük aktivitelerde belirgin azalma, zatürrenin ilk işaretleri arasında yer alabilir." Bu nedenle özellikle risk grubundakilerin bu belirtileri yalnızca yaşlanma veya yorgunluk olarak değerlendirmemesi, açıklanamayan bir kötüleşme görüldüğünde tıbbi değerlendirme istemesi önem taşıyor. Ciddi solunum sıkıntısı, dudaklarda veya ciltte morarma ya da bilinç değişikliği durumunda ise acil yardım gerekli.

aşılar, tedavi yaklaşımı ve antibiyotik kullanımı:

Prof. Dr. Duman, zatürreden korunmada en etkili adımlardan birinin yaşa ve bireysel risk faktörlerine göre uygun aşıların yapılması olduğunu belirtiyor. Pnömokok, influenza ve COVID-19 aşıları belirli etkenlere karşı koruma sağlar; uygun kişilere ise hekim değerlendirmesiyle RSV aşısı da önerilebilir. Bununla birlikte aşıların tüm zatürre türlerini önlemediği, ancak ağır hastalık ve komplikasyon riskini düşürmede önemli araçlar olduğu hatırlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2026 verilerine göre alt solunum yolu enfeksiyonları, zatürre dahil, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

Antibiyotik kullanımı konusunda Prof. Dr. Duman, solunum yolu enfeksiyonlarının bir bölümünün viral kaynaklı olduğunu ve antibiyotiklerin virüslere etkili olmadığını vurguladı. Gereksiz antibiyotik kullanımı hem direnç gelişimine hem de yan etkilere yol açabildiğinden, zatürre şüphesinde tanı ve tedavi kararının hekim tarafından, belirtiler ve tetkik sonuçları doğrultusunda verilmesi gerektiğini söyledi.

günlük yaşamda uygulanabilir beş koruyucu önlem:

1. Aşılarınızı zamanında yaptırın. Yaşa, kronik hastalıklara ve bireysel risk durumuna uygun aşı takvimini takip etmek; özellikle ileri yaştaki ve kronik hastalığı olan kişilerin düzenli aşılamaya önem vermesi gerekiyor.

2. Sigara ve elektronik sigaradan uzak durun. Tütün ve elektronik ürünler solunum yollarının savunma mekanizmalarını zayıflatır; sigara dumanına pasif maruziyetten kaçınmak da akciğer sağlığını korumada önemlidir.

3. El hijyenine dikkat edin. Ellerin sabun ve suyla düzenli yıkanması, öksürme, hapşırma veya ortak yüzey temasından sonra enfeksiyon bulaşma riskini azaltır. Su ve sabuna erişim yoksa uygun el antiseptikleri kullanılmalıdır.

4. Kapalı ortamları düzenli havalandırın. Kalabalık ve yetersiz havalandırılan iç mekanlarda solunum yoluyla yayılan etkenlere maruziyet artar; iç mekan havasının temiz tutulması ve mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınılması önerilir.

5. Kronik hastalıklarınızı kontrol altında tutun. KOAH, astım, diyabet, kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı gibi durumların düzenli takibi, tedavi uyumu ve hekim önerilerine riayet, zatürreye bağlı komplikasyon riskini azaltır. Yeterli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve iyi uyku da genel direnci destekler.

Prof. Dr. Duman son olarak, erken tanı, uygun tedavi ve korunma yöntemlerinin zatürreye bağlı ciddi komplikasyonların önlenmesinde belirleyici olduğunu; risk grubundaki kişilerin bu basit ama etkili önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

MEMORİAL GÖZTEPE HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI BÖLÜMÜ'NDEN PROF. DR. DİLDAR DUMAN