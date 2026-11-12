Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan tarafından anlatıldığı üzere, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWT) ürolojide özellikle damarsal kaynaklı sertleşme sorunlarında kullanılan cerrahi dışı bir yöntemdir. Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Üroloji uzmanı Aydoğan, yöntemin hedef dokudaki kan dolaşımını ve damar fonksiyonlarını desteklemeyi amaçladığını vurguluyor.

ESWT nedir ve nasıl uygulanır:

ESWT, özel bir cihazla oluşturulan düşük yoğunluklu akustik dalgaların vücut dışından hedef dokuya iletilmesiyle uygulanır. Uygulama sırasında genellikle kesi yapılmaz; cerrahi kesi gerektirmiyor ve çoğu vakada anesteziye ihtiyaç duyulmuyor. Bir seansta uygulama süresi ortalama 15-30 dakika arasında sürer ve hastalar çoğunlukla işlemi takiben günlük yaşamlarına devam edebiliyor.

Hangi durumlarda değerlendiriliyor ve seans sıklığı:

Dr. Aydoğan, ESWT'nin yalnızca sertleşme sorunu için değil bazı ürolojik rahatsızlıklarda da kullanılabildiğini belirtiyor. Uygulama alanları arasında Peyronie hastalığı (özellikle ağrı kontrolü amacıyla), kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromu yer alıyor. Ancak her vaka aynı yanıtı vermeyebilir; özellikle Peyronie hastalığında penis eğriliğini tamamen ortadan kaldırdığına dair yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.

Seans sayısı hastanın klinik durumuna ve seçilen protokole göre değişiyor. Sertleşme sorunu yaşayan hastalar için tipik programlar genellikle 4-12 seans arasında uygulanabiliyor ve her seanstan sonra hafif hassasiyet veya kızarıklık görülebiliyor. Tedavinin uygunluğu, etkinliği ve seans planlaması mutlaka uzman hekim kontrolünde belirlenmelidir.

Dr. Aydoğan, ESWT'yi modern ve cerrahi müdahale gerektirmeyen bir seçenek olarak tanımlıyor; ancak doğru hasta seçimi ve beklenti yönetiminin önemine dikkat çekiyor. Her hastanın tedavi ihtiyacı farklı olduğundan, ayrıntılı bir ön muayene ve değerlendirme sürecinin tedavinin başarısında belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Sonuç olarak, ESWT damarsal kökenli erektil disfonksiyon vakalarında cerrahi dışı bir alternatif sunuyor; fakat etkinlik kişiden kişiye değişebildiği için uygulama öncesi uzman görüşü, uygun hasta seçimi ve kişiye özel seans protokolü gereklidir.

ÜROLOJİ UZMANI OPR. DR. ŞAKİR AYDOĞAN