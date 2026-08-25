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Diyarbakır Bağlar'da refüje savrulan araçlar: 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki otomobil çarpıştı, araçlar refüje savruldu; 3 kişi yaralandı. 112 ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır Bağlar'da refüje savrulan araçlar: 3 yaralı

Diyarbakır Bağlar'da refüje savrulan araçlar: 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kazanın şiddeti nedeniyle araçlar refüje savrularak yolda hasara neden oldu.

kaza ayrıntıları:

Kaza, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan olayda, çarpmanın etkisiyle her iki araç da kontrolünü kaybederek refüje savruldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre çarpışma anı kısa sürede gerçekleşti; kazanın tam oluş şekli ve hangi aracın hatalı olduğu konusundaki belirlemeler, polis incelemesinin ardından netleşecek.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralanan sayısını 3 kişi olarak açıkladı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; trafik akışı, kaza yaptığı belirtilen araçların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak sağlandı. Soruşturma kapsamında görgü tanıkları ve araçların sürücüleri ile görüşmeler sürüyor.

Olayla ilgili resmi makamlar, kazanın nedenine ilişkin kesin değerlendirmeyi teknik inceleme ve ifadeler tamamlandıktan sonra paylaşacaklarını bildirdi.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3...

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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