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Karahantepe'de leoparın sırtındaki 11 bin yıllık kompozit heykel

Karahantepe kazılarında, leoparın sırtında oturan insanı betimleyen yaklaşık 11 bin yıllık, 70 santimetre yüksekliğinde kompozit heykel gün yüzüne çıkarıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karahantepe'de leoparın sırtındaki 11 bin yıllık kompozit heykel

Karahantepe'de yeni kompozit heykel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 kazılarında Karahantepe'de daha önce benzeri görülmemiş bir kompozit heykel bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Heykel, bulunduğu zeminde bırakıldığı şekliyle tespit edildi ve arkeolojik açıdan dikkat çeken nitelikleriyle öne çıktı.

keşfin özgün niteliği:

Buluntu, bir leoparın sırtında oturan bir insan figürünü betimliyor. Eserin yüksekliği 70 santimetre olarak kaydedilirken, hem insan hem de hayvan figürünü aynı kompozisyonda birleştiren üslubu daha önce karşılaşılmamış türden olarak değerlendirildi. Bakan Ersoy, keşfi duyururken 'Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık' ifadelerini kullandı ve eserin anlatımının özgünlüğüne vurgu yaptı.

buluntu yeri ve arkeolojik bağlamı:

Heykel, 3 metre çapındaki bir yapının içinde, zemini yassı taşlarla kaplı olan sekinin üzerinde bulundu. Arkeologlar eserin yapının duvarı boyunca uzanan sekine yerleştirildiğini belirledi. Eserin yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaştığı tespit edildi.

Karahantepe'de 2019 yılında başlayan kazılar, her yıl yeni keşiflerle devam ediyor; 2026 sezonunda açığa çıkarılan bu yapı ve içindeki eşsiz heykel, bölgenin erken dönem insan ve sembol anlayışına dair tartışmaları yeniden alevlendirebilir. Bakan Ersoy, keşfin 'insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayacağını' belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kazı heyeti, bilim insanları ve sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Arkeolojik yayınlarda ve bilim çevrelerinde geniş yankı uyandırması beklenen bu buluntu, Karahantepe'nin 2026 kazılarında ortaya çıkan en dikkat çekici örneklerden biri olarak kayda geçti.

Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel

Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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