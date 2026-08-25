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Çiğli'de başkanın makam aracına ateş açıldı, iki kişi tutuklandı

Çiğli'de Başkan Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki makam aracına ateş açan zanlı ile yardım ettiği kişi yakalandı; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çiğli'de başkanın makam aracına ateş açıldı, iki kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

İzmir'in Çiğli ilçesinde, 20 Ağustos öğle saatlerinde belediye hizmet binasının kapalı otoparkında meydana gelen olayda, çalıntı olduğu tespit edilen bir motosikletle gelen K.S. (21) isimli zanlı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla art arda ateş açtı.

Ateşin duyulmasının ardından bölgedeki güvenlik görevlileri harekete geçti. Kaçmaya çalışırken güvenlik tarafından yakalanan şüpheli, kısa süre sonra olay yerine intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Soruşturma ve tutuklama:

Olay yerinde ele geçirilen suç aletiyle birlikte gözaltına alınan K.S. ile olaya yardım ettiği değerlendirilen S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, Başkan Yıldız ile aralarında husumet bulunduğunu belirttiği öğrenildi.

Savcılık tarafından yöneltilen suçlamalar çerçevesinde her iki şüpheli mahkemeye çıkarıldı; mahkeme, zanlıları kamu malına zarar vermek ve ruhsatsız silah taşımak suçlarından tutuklayıp cezaevine gönderdi.

Yetkililer, olaya hızlı müdahale sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını vurguladı. Olay, belediye güvenliği ve kolluk kuvvetlerinin eşgüdümlü çalışmasının etkisini gösterirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İZMİR&#039;İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE, BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ&#039;IN PARK HALİNDEKİ MAKAM ARACINA...

İZMİR'İN ÇİĞLİ İLÇESİNDE, BELEDİYE BAŞKANI ONUR EMRAH YILDIZ'IN PARK HALİNDEKİ MAKAM ARACINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ZANLI İLE KENDİSİNE YARDIM ETTİĞİ BELİRLENEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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