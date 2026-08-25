Tavşanlı Subaşı kavşağında çarpışan motosikletlerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerindeki Subaşı kavşağında meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 43 ADT 783 plakalı motosiklet ile Ekrem Ödemiş Bulvarı'ndan Subaşı kavşağına giriş yapan A.U. yönetimindeki 43 ACF 756 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralı sürücüler ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, özellikle kavşak geçişlerinde hız sınırlarına uyulması ve geçiş önceliği kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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