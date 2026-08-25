Dolar 48,0948 +0,05%
Euro 56,1123 +0,02%
Bist 14.496,15 -0,04%
Altın Gram 7.236,60 -0,38%
EUR/USD 1,1662 -0,05%
Brent Petrol 90,17 -0,41%
--°

Tavşanlı Subaşı kavşağında çarpışan motosikletlerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı

Tavşanlı Subaşı kavşağında iki motosiklet çarpıştı; her iki sürücü yaralandı, 112 ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı Subaşı kavşağında çarpışan motosikletlerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerindeki Subaşı kavşağında meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 43 ADT 783 plakalı motosiklet ile Ekrem Ödemiş Bulvarı'ndan Subaşı kavşağına giriş yapan A.U. yönetimindeki 43 ACF 756 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yaralı sürücüler ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, özellikle kavşak geçişlerinde hız sınırlarına uyulması ve geçiş önceliği kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

TAVŞANLI&#039;DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıkım sırasında duvar çöktü: Adıyaman'da işçi yaralandı
images

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim
images

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama
images

Ayvacık'ta kaybolan alzaymır hastası için seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasat döneminde risk büyüyor: biçerdöverlere sıkı denetim

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama

Demirözü'de kültür ve diyalog: TİHEK başkanının saha ziyareti

Söke'de okul çatısına bakım: Vakıfbank İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi