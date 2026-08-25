Nilüfer sanayi bölgesine alternatif ulaşım aksı açıldı

Bursa’nın ulaşıma yönelik planlı yatırımları Nilüfer’de somutlaştı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü ulaşım yatırımları kapsamında Nilüfer ilçesinde yeni bir imar yolunu daha hizmete aldı. Çalışmalar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü ve bölgeye alternatif, konforlu bir ulaşım aksı kazandırmayı hedefledi.

Temmuz ayında il genelinde toplam 4,3 kilometre yeni imar yolunun hizmete sunulmasının ardından, ekipler Ağustos ayında da yoğun mesaiyle Nilüfer'deki çalışmaları tamamladı. Proje kapsamında uygulanan yüzey kaplama ile yolun kullanım ömrü ve sürüş güvenliği artırıldı.

Başköy Mahallesi sanayi bölgesindeki çalışmanın ayrıntıları:

Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde yer alan sanayi bölgesine yapılan yeni imar yolu, 3.200 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde planlandı. Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirilen sathi kaplama uygulamasıyla yol, ağır taşıt trafiğine uygun, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifi haline geldi.

Yeni yolun devreye alınmasıyla bölgedeki sanayi tesisleri arasında erişim kolaylaşırken, bölge trafiğinde yükü hafifletecek yeni bir aks da ortaya çıkmış oldu. Yapılan çalışma, çevredeki mevcut bağlantıların etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Başkan vekili Şahin Biba’nın değerlendirmesi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, göreve geldiği 10 Nisan tarihi itibarıyla başlattıkları ulaşım seferberliğine dikkat çekti. Biba, geçen yılın aynı dönemine göre asfaltlama çalışmalarını 12 kat artırdıklarını belirterek saha taramalarının ihtiyaçları yerinde tespit etmek için yapıldığını söyledi.

Biba, planlama sürecinde toplanan verilerin bütüncül şekilde ele alındığını, 17 ilçede uygulamaların devam ettiğini ve Başköy Mahallesi'ndeki yeni yolun bölgeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Ayrıca Bursa genelinde ulaşım ağını güçlendirme ve genişletme çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Yeni imar yolu, Nilüfer'de hem üretim merkezlerinin erişilebilirliğini artırması hem de bölgedeki trafik akışına yeni bir alternatif sunması açısından önem taşıyor. Uygulanan sathi kaplama, kısa vadede bakım gereksinimlerini azaltarak bölge kullanımını kolaylaştıracak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE BÜTÜNCÜL BİR PLANLAMAYLA UYGULAMAYA ALINAN ULAŞIM YATIRIMLARI ÇERÇEVESİNDE NİLÜFER İLÇESİNDE SÜRDÜRÜLEN YENİ İMAR YOLU ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.