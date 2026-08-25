Bilecik teftişinde yeni sorumluluk: İlhami Araali 1. sınıf emniyet müdürü oldu

terfi töreni Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde

Bilecik'te görev yapan İlhami Araali, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki törenle 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesini aldı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine görevlendirildi. Rütbe tevcihi ve plaket takdimi, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından gerçekleştirildi.

törenin akışı ve takdim:

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende Erdem Çağlar, Araali'ye yeni rütbesini takarken aynı zamanda plaketini sundu. Tören resmi bir çerçevede gerçekleşti ve terfi kararı çerçevesinde gerekli takdimler yapıldı.

il emniyet müdürünün değerlendirmesi:

Erdem Çağlar, görev yaptığı süre boyunca İlhami Araali'nin gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarılar diledi. Atama ile birlikte Araali, Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine intikal edecektir.

BİLECİK’TE EMNİYET MÜDÜRÜ ARAALİ YENİ RÜTBESİNİ ALDI