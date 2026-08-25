Yeni nesil suç örgütünün üç saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Operasyon ve soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yeni nesil organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Örgütün lideri hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğu ve yurt dışında cezaevinde olduğu bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.

Yürütülen soruşturmada, üç farklı olayın örgüt adına gerçekleştirildiği belirlenerek faillerin tespiti için operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, söz konusu olayları gerçekleştirdiği değerlendirilen Ozan Allahkulu yakalanarak gözaltına alındı.

Belirlenen olaylar ve tarihler:

Savcılık çalışmalarında, 18 Ağustos 2026'da Bayrampaşa'da Melike Beauty isimli iş yerinin kundaklanması, 19 Ağustos 2026'da Pendik'te 7-24 Galeri isimli iş yerinin kundaklanması ve 20 Ağustos 2026'da Bayrampaşa'da Andaç Emlak isimli iş yerinin kurşunlanması olaylarının örgüt adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Telefon incelemesi ve ele geçirilen silahlar:

Şüpheliyle yapılan telefon incelemesinde, Fatih'te bulunan bir binada AK-47 marka uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu belirlendi. Soruşturmanın devamında, aynı metruk binada yakalanan Mustafa Çiçek ile ilgili arama yapıldı.

Bu aramada 1 AK-47 marka uzun namlulu silah, 1 Uzi marka otomatik tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

YAPILAN ARAMADA 1 AK-47 MARKA UZUN NAMLULU SİLAH, 1 UZİ MARKA OTOMATİK TABANCA VE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.