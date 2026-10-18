Diyarbakır-Elazığ kara yolunda çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bulgular:
Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Müdahale ve yaralıların durumu:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye götürüldü.
Soruşturma başlatıldı:
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; ekipler, kazanın oluş nedenini tespit etmek için çalışma yürütüyor.
DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
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