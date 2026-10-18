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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda çarpışan araçlarda 2 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk bulgular:

Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye götürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; ekipler, kazanın oluş nedenini tespit etmek için çalışma yürütüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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