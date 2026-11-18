Diyarbakır-Lice kara yolunda tır yan yattı

Dün gece saatlerinde Diyarbakır-Lice kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır yolun ortasında yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yaralının durumu

Kaza sonrası bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri ulaştı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

Trafik ve kurtarma çalışmaları

Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksamaları yaşandı. Yan yatan tır, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR YAN YATTI.