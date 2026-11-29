Kumluca'nın temizlik filosu yeni çöp aracıyla güçlendi

Kumluca beldesinin temizlik hizmetlerine katkı sağlamak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeye yeni bir çöp aracı tahsis edildi. Araç, Ankara'dan Bartın'a dönüş yolunda Mengen'de görüldü ve beldeye ulaşmadan önce incelemeye alındı.

Araç teslimatı ve inceleme:

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt aracı yerinde inceleyerek yetkililerle görüştü ve belde halkı adına hayırlı olmasını diledi. Araç, geçiş sürecinde gözlemlenmiş; teslimat ve kayıt aşamaları tamamlandıktan sonra düzenli hizmete alınacak.

Hizmet kapasitesi ve teşekkür:

Yeni aracın beldedeki temizlik çalışmalarına doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile Başkan Bozkurt, araç desteği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Bozkurt, beldenin hizmet kapasitesinin artacağını ve Bartın'ın her köşesine hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Belediye yetkilileri, aracın düzenli çöp toplama, cadde ve sokak temizliği ile atık yönetimine olumlu katkı yapmasını bekliyor; belde sakinleri de hizmet kalitesinde iyileşme hedefleniyor.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİ KUMLUCA BELDESİNİN TEMİZLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YENİ ÇÖP ARACI TAHSİS EDİLDİ.