İmeceyle sürdürülen yapı çalışması:

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde, 3 yıldır temeli atılıp tamamlanamayan yeni cami için köylüler seferber oldu. Depreme dayanıksız ve küçük olduğu belirtilen eski caminin yerine planlanan yapı, hem ibadet hem de taziye salonu işlevi görecek şekilde iki katlı tasarlandı.

İşin büyük bölümünü köylüler üstlendi:

Kısıtlı maddi olanaklar nedeniyle inşaatın çoğu köy halkının el emeğiyle ilerliyor. Temel kazısından beton dökümüne, kum ve çimento taşımaya kadar pek çok aşama köylülerin kazma, kürek ve omuzlarıyla yapıldı. Vatandaşlar, güçleriyle ancak bu noktaya gelebildiklerini söylüyor.

Fahri imamın çağrısı ve beklenti:

Fahri imam İdris Gökçe konuyla ilgili, "Köyümüzde cami vardı ancak nüfus arttı, evler arttı. Cami çok eski olduğu için depreme dayanıksız bir camiydi. Köylülerle beraber yeni bir cami yapalım dedik, kendi imkanlarımızla ancak bu seviyeye getirebildik. Nüfusumuz binin üzerine çıktı. Gördüğünüz gibi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. El gücüyle buraya kadar getirdik. Köylüler sağ olsun destek veriyor. Gücümüzle terimizle küreğimizle ancak bu kadar yapabildik. Allah herkesten razı olsun. Hayırseverlerden caminin yapımı için destek bekliyoruz" dedi.

Köy halkı, yapıya destek olacak hayırseverlerin malzeme veya finansal katkısına ihtiyaç duyuyor. Projenin tamamlanması halinde cami, köyün artan nüfusuna hizmet verecek ve taziye organizasyonları için de kalıcı bir alan sağlayacak.

ŞIRNAK'TA 3 YILDIR TEMELİ ATILAN CAMİ İÇİN KÖYLÜLER SEFERBER OLUYOR. KENDİ İMKANLARIYLA CAMİYİ YAPAN KÖYLÜLER İMECE USULÜ ÇALIŞIYOR