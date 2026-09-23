Diyarbakır'da alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü, üç kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da silahlı kavgaya ilişkin ayrıntılar

Olay, 21 Eylül günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle önce sözlü tartışma çıktı, kısa süre sonra tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

olayın gelişimi:

Kavgada 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden şahısların cansız bedenleri morga kaldırıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Bölgede bulunan bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların önce tartıştığı, ardından silahların çekilip ateşlendiği görülüyor. Polis ekiplerince yürütülen çalışmada 6 kişi gözaltına alındı; şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DİYARBAKIR’DA ÖNCEKİ GÜN İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN VE 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANAN SİLAHLI KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI