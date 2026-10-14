Hasada uygun ödeme seçeneğiyle Şekerbank kadın çiftçilere masrafsız kredi sunuyor

Şekerbank hasat dönemi öncesi kadın çiftçilere özel kredi imkanı sağladı

Şekerbank, tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleme amaçlı olarak 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne özel gelenekselleşen kampanyasını bu yıl da hayata geçirdi. Banka, kampanya kapsamında kadın çiftçilere hasat dönemine uygun ödeme planı ile masrafsız kredi imkânı sunduğunu açıkladı.

Kampanyanın koşulları:

Açıklamaya göre kampanya 30 Ekim tarihine kadar geçerli. Kadın çiftçilere masrafsız kredi kullanımı imkânı sağlanıyor; kredi, hasat dönemine uygun yılda bir ödemeli şekilde yapılandırılabiliyor ve 24 aya varan vade seçeneği sunuluyor. Bu düzenleme sayesinde taksit tarihleri, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinden elde ettikleri gelire göre ayarlanabilecek.

Çiftçilere sağladığı faydalar:

Sunulan esnek ödeme planı, kadın çiftçilerin nakit akışını hasat zamanına göre planlamasına yardımcı oluyor ve finansmana erişim bariyerlerini azaltmayı hedefliyor. Şekerbank'ın gelenekselleşen kampanyası, tarım sektöründe kadın üreticilere yönelik desteğin sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

ŞEKERBANK, 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NE ÖZEL GELENEKSEL KAMPANYASI KAPSAMINDA KADIN ÇİFTÇİLERE, HASAT DÖNEMİNE UYGUN YILDA BİR ÖDEMELİ VE 24 AYA VARAN VADELİ, MASRAFSIZ KREDİ İMKANI SUNDUĞUNU DUYURDU.