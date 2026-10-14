Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3260 +0,12%
Bist 12.190,70 -0,49%
Altın Gram 6.614,83 -0,27%
EUR/USD 1,1197 -0,06%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Bayburt’un tarihi rotaları turizm profesyonellerine tanıtıldı

Anabasis Kuzey Rotası programıyla Bayburt, Turizm Geliştirme Ajansı öncülüğünde rehber ve acente temsilcilerine tarihi mekanları ve yaylalarını tanıttı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bayburt’un tarihi rotaları turizm profesyonellerine tanıtıldı

Program tanıtımı:

Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen Anabasis Kuzey Rotası programı kapsamında Bayburt, bölge rehberleri ve seyahat acentelerinin temsilcilerini ağırladı. Etkinlikte kentin tarihi ve kültürel değerleri ile mevcut turizm rotaları katılımcılara tanıtıldı.

Ziyaret edilen yerler:

Program kapsamında katılımcılar Bayburt Kalesi ve Ulu Camii başta olmak üzere kentin önemli tarihi noktalarını gezdi; ayrıca çevre yaylaların doğal ve kültürel özellikleri yerinde gösterildi. Rehberli yürüyüşler ve saha incelemeleriyle Bayburt’un mirası yakından aktarıldı.

Görüşmeler ve hedefler:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş de program sırasında turizm temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda kentin turizm rotalarındaki görünürlüğünün artırılması ve Bayburt’un turizm destinasyonları arasındaki yerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Etkinlik, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliğinde yürütüldü ve bölge rehberleri ile seyahat acenteleri temsilcilerinin kentin turizm değerlerini doğrudan görmesi sağlandı. Bu tanıtım çabalarının, Bayburt’un bölgesel turizm ağındaki görünürlüğünü artırmaya yönelik somut adımların başlangıcı olması hedefleniyor.

BAYBURT&#039;UN TARİHÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TURİZM TEMSİLCİLERİNE TANITILDI

BAYBURT'UN TARİHÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TURİZM TEMSİLCİLERİNE TANITILDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Talas'ta Türk dünyasının şiir sesleri iki gün sürecek
images

KBÜ öğrencilerinin Kara Sevda belgeseli TRT yarışmasında birinci oldu
images

Denizli'de edebiyat ve sanat dokuz gün boyunca buluşacak
images

Şanlıurfa'da müzikle dayanışma: Vox Humanis'in Gazze'ye adadığı eser UNESCO tems...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cenaze yolculuğunda minibüs devrildi, Yozgat'ta 8 kişi yaralandı

Bali'de sualtı görsel sanatlarında Türkiye'den video zaferi

Fırıncı esnafını ayakta tutma mücadelesi: maliyet baskısına karşı dayanışma çağrısı

Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı