Bayburt’un tarihi rotaları turizm profesyonellerine tanıtıldı

Program tanıtımı:

Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen Anabasis Kuzey Rotası programı kapsamında Bayburt, bölge rehberleri ve seyahat acentelerinin temsilcilerini ağırladı. Etkinlikte kentin tarihi ve kültürel değerleri ile mevcut turizm rotaları katılımcılara tanıtıldı.

Ziyaret edilen yerler:

Program kapsamında katılımcılar Bayburt Kalesi ve Ulu Camii başta olmak üzere kentin önemli tarihi noktalarını gezdi; ayrıca çevre yaylaların doğal ve kültürel özellikleri yerinde gösterildi. Rehberli yürüyüşler ve saha incelemeleriyle Bayburt’un mirası yakından aktarıldı.

Görüşmeler ve hedefler:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş de program sırasında turizm temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda kentin turizm rotalarındaki görünürlüğünün artırılması ve Bayburt’un turizm destinasyonları arasındaki yerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Etkinlik, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberliğinde yürütüldü ve bölge rehberleri ile seyahat acenteleri temsilcilerinin kentin turizm değerlerini doğrudan görmesi sağlandı. Bu tanıtım çabalarının, Bayburt’un bölgesel turizm ağındaki görünürlüğünü artırmaya yönelik somut adımların başlangıcı olması hedefleniyor.

BAYBURT'UN TARİHÎ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TURİZM TEMSİLCİLERİNE TANITILDI