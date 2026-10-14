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Kahta 2. kitap günlerinde Hallaç: kitapla buluşan nesiller geleceğe yürür

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen 2. Kitap Günleri ziyaretçi akınıyla sürüyor; Başkan Mehmet Can Hallaç, eğitim ve okuma kültürüne vurgu yaptı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kahta 2. kitap günlerinde Hallaç: kitapla buluşan nesiller geleceğe yürür

Kahta 2. Kitap Günleri dördüncü günde de yoğun katılım sürdü

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen Kahta 2. Kitap Günleri, dördüncü gününde kitap, edebiyat ve kültürel paylaşıma ilgi duyan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Fuar, her yaştan kitapseverin bir araya geldiği buluşma noktası olarak öne çıktı.

Başkan Hallaç'ın ziyaret ve mesajı:

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, fuar alanını gezerek öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kitap stantlarını inceleyen Hallaç, ziyaretçilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi ve etkinliğin toplumun kültürel yaşamına katkısını vurguladı. Hallaç, "Kitapla buluşan her nesil, geleceğe atılmış güçlü bir adımdır" sözleriyle okuma alışkanlığının önemini dile getirdi.

Etkinliğin hedefleri ve katılım saatleri:

Etkinlik, özellikle çocukların ve gençlerin kitaplarla daha sık buluşmasını sağlamayı ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kitap Günleri, yazarlar, öğrenciler ve kitapseverleri aynı çatı altında toplayarak Kahta’nın kültürel yaşamına katkı sunuyor. Kurulan stantlar hafta içi saat 20.00'ye, hafta sonu ise saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

HALLAÇ: “KİTAPLA BULUŞAN HER NESİL, GELECEĞE ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR ADIMDIR”

HALLAÇ: “KİTAPLA BULUŞAN HER NESİL, GELECEĞE ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR ADIMDIR”

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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