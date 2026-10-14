Sarıyer'de teknik kadro değişikliği: Bülent Bölükbaşı ile yollar ayrıldı

Sarıyer'de teknik kadro değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi duyuru, bu kararın karşılıklı anlaşma sonucunda alındığını belirtti.

Maç sonucu ve ayrılığın nedeni:

Sarıyer, ligde 10. haftada sahasında oynadığı maçta Bodrum FK'ya 4-1 mağlup oldu. Bu sonuç, yönetimin ve teknik kadronun mevcut değerlendirilmeleri sonrası alınan kararın hemen ardından geldi.

Sezon performansı ve kulübün açıklaması:

Sezona Bülent Bölükbaşı ile başlayan Sarıyer, geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve ligde 8. sırada yer alıyor. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bülent Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bülent Bölükbaşı ve teknik ekibine, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yönetim önümüzdeki günlerde yeni teknik kadro arayışına başlamayı planlıyor. Sarıyer'in ligdeki konumu ve kalan fikstürü göz önünde bulundurularak, kulübün ilerleyen haftalar için hızlı bir değerlendirme süreci işleyeceği belirtiliyor.

TEKNİK DİREKTÖR BÜLENT BÖLÜKBAŞI (ARŞİV)