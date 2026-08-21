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Diyarbakır'da Başköy ile Kuyular arasındaki örtü yangını zorlu arazide sürüyor

Diyarbakır'da Dicle ile Hani kırsalında çıkan örtü yangını zorlu arazi ve rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ediyor; ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:33

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da Başköy ile Kuyular arasındaki örtü yangını zorlu arazide sürüyor

Yangının çıkış yeri ve yönlendirilen ekipler:

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Başköy Mahallesi ile Hani'nin kırsal Kuyular Mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Ekip ve vatandaş müdahaleleri:

Ekiplerin ulaşabildiği alanlarda, ekipler ve bölge halkının müdahalesiyle alevler kısmen söndürüldü. Müdahalede bulunan ekipler, erişilebilir bölgelerde kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu arazi koşulları ve yangının seyri:

Yangına yerden fiziki müdahalenin yapılamadığı, dik yamaç ve dağlık arazide alevler etkisini sürdürdü. Araçların ulaşamadığı ormanlık ve dağlık alanda alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş alanlara yayıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor; ekipler, bölgedeki zorlukları aşmak için koordineli şekilde müdahaleyi sürdürüyor ve gelişmeler takip ediliyor.

DİCLE İLÇESİ KIRSAL BAŞKÖY MAHALLESİ İLE HANİ’NİN KIRSAL KUYULAR MAHALLESİ ARASINDAKİ BÖLGEDE...

DİCLE İLÇESİ KIRSAL BAŞKÖY MAHALLESİ İLE HANİ’NİN KIRSAL KUYULAR MAHALLESİ ARASINDAKİ BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN, ETKİSİNİ ARTTIRARAK DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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