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Diyarbakır'da itfaiyenin küçük kurtarma operasyonu: motor kapağında üç yavru kedi

Park halindeki aracın motoruna giren 3 yavru kedi Diyarbakır'da itfaiye ekiplerince çıkarıldı; sürücülere kaputu kontrol etme uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:47

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da itfaiyenin küçük kurtarma operasyonu: motor kapağında üç yavru kedi

Olayın ayrıntıları:

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi lojmanları yakınında park halindeki bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldi. Araç sahibi sesi fark ederek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle motor bölümünde sıkışan 3 yavru kedi çıkarılarak güvenli bir alana bırakıldı.

Neden araçların motor kısmına giriyorlar?:

Havaların soğumasıyla kediler ısınmak amacıyla araçların motor ve kaput bölümlerine girebiliyor. Bu tür durumlar, araç çalıştırıldığında hem hayvanlar hem de sürücüler için risk oluşturuyor.

Sürücülere tavsiyeler:

Yetkililer, sürücülere araçlarını çalıştırmadan önce kaputu kontrol etmelerini ve kaputa hafifçe vurarak içinde hayvan olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etti. Bu basit önlem, benzer olayların önlenmesine ve hayvanların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir.

DİYARBAKIR’DA PARK HALİNDEKİ ARACIN MOTOR KISMINDAN KEDİ SESİ GELDİĞİNİ FARK EDEN ARAÇ SAHİBİ...

DİYARBAKIR’DA PARK HALİNDEKİ ARACIN MOTOR KISMINDAN KEDİ SESİ GELDİĞİNİ FARK EDEN ARAÇ SAHİBİ, İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ. EKİPLER, MOTOR BÖLÜMÜNDE SIKIŞAN 3 YAVRU KEDİYİ KURTARARAK GÜVENLİ ALANA BIRAKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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