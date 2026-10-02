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Canlı hayvan nakillerinde Balıkesir'de sıkı denetim

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan nakillerinde belgeleri, taşıma şartlarını ve hayvan sağlığını kontrol ederek denetim yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Canlı hayvan nakillerinde Balıkesir'de sıkı denetim

Balıkesir genelinde canlı hayvan taşımalarına yönelik yol kontrolleri yapıldı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde canlı hayvan nakillerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yol kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında araçlarda bulunan hayvanların sağlık durumu ve refahı ile nakil süreçlerinin izlenebilirliği öncelikli olarak değerlendirildi.

Denetimlerin kapsamı:

İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından yapılan kontrollerde; sevk ve nakil belgeleri, nakil şartları, taşıma araçlarının uygunluğu ve hayvanların sağlık durumları detaylı biçimde incelendi. Kontrollerle, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınması ve ihtiyaç halinde müdahale edilebilmesi hedeflendi.

Hedef ve süreklilik:

Yetkililer, denetimlerin canlı hayvan hareketlerinin mevzuata uygun, kontrollü ve izlenebilir biçimde yürütülmesini sağlamayı amaçladığını bildirdi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan açıklamada, üretimden tüketime kadar hayvan sağlığının ve gıda güvenilirliğinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

BALIKESİR’DE CANLI HAYVAN NAKİLLERİNE YÖNELİK YOL KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BALIKESİR’DE CANLI HAYVAN NAKİLLERİNE YÖNELİK YOL KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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