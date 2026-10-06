Diyarbakır'da jandarma kaçak sigara ticaretine darbe vurdu: 10 bin 895 paket ele geçirildi

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik olarak planlandı.

operasyonun kapsamı:

Yapılan çalışmalarda toplam 28 olay tespit edilirken, bu olaylarla bağlantılı olarak 29 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. İşlemler jandarma sorumluluk sahasında yürütüldü.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar sonucunda 10.895 paket kaçak sigara, 348 paket ısıtılmış tütün mamulü, 135 adet elektronik sigara, 100 adet puro ve 40 adet elektronik eşya ele geçirildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 10 BİN 895 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 29 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI.