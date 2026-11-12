Malatya'da S-70 helikopter kazasında dört asker şehit oldu

Malatya'da helikopter kazası

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı bildirildi.

resmi açıklama:

Bakanlık açıklamasında kazada askerî personelden yaşamını yitirenler olduğu belirtildi. Yapılan bildirimde olayın meydana geldiği ve duruma ilişkin bilgi verildiği kaydedildi.

kazanın sonuçları:

Açıklamada, kazada dört askerin şehit olduğu ifade edildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından ilk bilginin kamuoyuna aktarıldığı bildirildi.

Helikopter kazasında 4 asker şehit oldu