Malatya'da S-70 helikopter kazasında dört asker şehit oldu

Malatya'da helikopter kazası
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı bildirildi.
resmi açıklama:
Bakanlık açıklamasında kazada askerî personelden yaşamını yitirenler olduğu belirtildi. Yapılan bildirimde olayın meydana geldiği ve duruma ilişkin bilgi verildiği kaydedildi.
kazanın sonuçları:
Açıklamada, kazada dört askerin şehit olduğu ifade edildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından ilk bilginin kamuoyuna aktarıldığı bildirildi.
Helikopter kazasında 4 asker şehit oldu
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