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Malatya'da S-70 helikopter kazasında dört asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü'nde S-70 helikopterin kaza kırıma uğrayıp 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da S-70 helikopter kazasında dört asker şehit oldu

Malatya'da helikopter kazası

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı bildirildi.

resmi açıklama:

Bakanlık açıklamasında kazada askerî personelden yaşamını yitirenler olduğu belirtildi. Yapılan bildirimde olayın meydana geldiği ve duruma ilişkin bilgi verildiği kaydedildi.

kazanın sonuçları:

Açıklamada, kazada dört askerin şehit olduğu ifade edildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından ilk bilginin kamuoyuna aktarıldığı bildirildi.

Helikopter kazasında 4 asker şehit oldu

Helikopter kazasında 4 asker şehit oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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