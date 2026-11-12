Kültür yatırımlarında somut eser beklentisi: AK Parti'den İBB'ye Kadıköy eleştirisi

Kültür yatırımlarında somut eser beklentisi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında belediyenin kültür ve sanat politikalarını ele aldı. Eroğlu, konuşmasında kültür hizmetlerinin yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini; gençlerin düzenli sanat eğitimi alabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve eserlerini sergileyebileceği kalıcı altyapının önemine vurgu yaptı.

Meclis konuşması ve eleştirinin odağı:

Eroğlu, İBB yönetiminin şehrin farklı ilçelerine yeni tiyatro sahneleri, kültür merkezleri ve eğitim veren sanat tesisleri kazandırması gerektiğini belirtti. Soru ve eleştirilerini, belediyenin somut yatırım üretip üretmediği üzerinden şekillendiren Eroğlu, İBB yönetimine yönelttiği sorularda "Hangi ilçemize yeni bir şehir tiyatrosu sahnesi kazandırmayı dert edindiniz? Hangi ilçemize yeni bir kültür merkezi kazandırmayı dert edindiniz? Hangi ilçemize yıl boyunca eğitim veren bir sanat merkezi açmayı dert edindiniz?" ifadelerini kullandı.

Kadıköy vurgusu ve talepler:

Konuşmasında seçim sonuçlarına da referans veren Eroğlu, Kadıköy'ün 31 Mart 2024 İBB Başkanlığı seçiminde CHP'ye yüzde 81,3 oranında destek verdiğini hatırlattı. Eroğlu, bu güçlü desteğe karşın İBB yönetiminin kendi döneminde Kadıköy'de başlatıp tamamladığı yeni ve kalıcı bir kültür ve sanat yatırımının olmadığını ifade ederek bunun seçmenin güvenini hizmetle karşılamama açısından sorunlu olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, gençlerin sanat eğitimi alabilmesi ve öğrendiklerini sahnede sergileyebilmesi için kalıcı yatırımlar yapılmasının şart olduğunu savundu. Belediyelerin kültür ve sanat alanında başarısının, geçici etkinlikler yerine erişilebilir ve sürdürülebilir kurumlarla ölçülmesi gerektiğini belirtti.

Konuşma boyunca Eroğlu, İstanbul'un kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı ve belediyelerden kuşaklar boyunca hizmet edecek kurumlar kazandırma çağrısı yaptı. İBB yönetiminin bu eleştirilere nasıl yanıt vereceği, kentte kültür altyapısının genişletilmesi tartışmasının devam edeceğine işaret ediyor.

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) VE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ZEKERİYA EROĞLU, İBB MECLİSİNDE KÜLTÜR VE SANAT YATIRIMLARINI ELEŞTİRDİ. EROĞLU, "KADIKÖY'ÜN 31 MART 2024 İBB BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE CHP'YE YÜZDE 81,3 ORANINDA DESTEK VERDİ. BU İLÇEDE İBB YÖNETİMİNİN KENDİ DÖNEMİNDE BAŞLATIP TAMAMLADIĞI YENİ VE KALICI BİR KÜLTÜR VE SANAT YATIRIMI BULUNMUYOR" DEDİ.