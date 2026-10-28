Diyarbakır'da jandarmanın operasyonunda 110 kişi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da jandarma operasyonu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile icra edildi.

yakalananların suç profili:

Açıklamada, aralarında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından haklarında 2 yıl 6 ay ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan toplam 110 kişinin yakalandığı belirtildi.

soruşturma ve adli süreç:

Yakalanan şüphelilerin tamamı yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 110 KİŞİ YAKALANDI.