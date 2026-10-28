Diyarbakır'da otizmde bilimsel metotlar ve aile eğitimi öne çıktı

Diyarbakır ABA Otizm Eğitim Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı

Diyarbakır ABA Otizm Eğitim Merkezi, otizm eğitimcilerini ve otizmli aileleri Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Recep Keşli ile bir araya getirdi. Toplantıda otizmin tıbbi boyutları, tanı süreçleri ve risk faktörleri tartışıldı; katılımcılar sorularına doğrudan cevap alma imkânı buldu.

Keşli'nin tıbbi değerlendirmesi:

Prof. Dr. Recep Keşli, otizmi nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlayarak Amerikan Psikiyatri Birliği'nin DSM-5 kriterlerine atıfta bulundu. Keşli, otizmin görülme sıklığındaki artışa ilişkin iki ana açıklama olduğunu vurguladı: birincisi gerçek anlamda insidansın artması, ikincisi ise otizm farkındalığının yükselmesiyle tanı süreçlerinin iyileşmesi. Bu iki etkenin birlikte rol oynayabileceğini belirtti.

Keşli, aynı zamanda ailelere ve eğitmenlere bilimsel temeli olmayan yöntemlerden kaçınmaları uyarısında bulundu. Parazitlere yönelik iddialar veya 'brokoli kökü filizi' gibi uygulamaların geçerli bir tedavi yaklaşımı olmadığını söyledi. Doğru sonuçlar için bilimsel yöntemlerin ve disiplinler arası yaklaşımın önemine dikkat çekti.

saha çalışmalarının ve toplum desteğinin önemi:

Konuşmasında otizmli bireylere yaklaşımın hem tıbbi hem de insani boyut taşıdığını vurgulayan Keşli, 'Hepimizin elimizden gelen gayreti göstermesi gerekiyor' sözleriyle toplumun ve ailelerin desteğinin altını çizdi. Programda önce okulda görevli eğiticilerle sohbet gerçekleştirileceği, ardından ailelerle soru-cevap oturumları yapılacağı bilgisini verdi.

Keşli, ailelerin ve eğitimcilerin sorularını bilimsel bakış açısıyla yanıtlayarak, tanı süreçleri ve risk faktörleri hakkındaki kaygıları doğrudan ele aldı. Katılımcılara tanı ve izleme sürecinde hangi adımların önemli olduğuna dair pratik bilgiler sundu.

ABA Otizm Eğitim Merkezi'nin hedefleri:

Merkez Müdürü Ahmet Çaçan toplantının amacını, bilimsel bilgileri ailelerle düzenli olarak buluşturmak şeklinde özetledi. Çaçan, geçmiş seminer ve konferanslarla ailelerin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini, bu programın da aynı amaçla planlandığını söyledi. Eğitimlerin öğretmenler, saha personeli ve aileler için açık olduğunu, içerde yoğun bir katılım bulunduğunu belirtti.

Çaçan, ailelerin çocuklarıyla ilgili merak ettikleri ve tespit ettikleri sorunları paylaşabildiklerini, uzmanların ise bunlara bilimsel yanıtlar verdiğini ifade etti. Merkezin düzenlediği bu tür etkinliklerin bölgedeki öğretmenler ve aileler için kaynak oluşturduğunu vurguladı.

Toplantı, otizmin tıbbi çerçevesinin aktarılması, yanlış uygulamalara karşı uyarıların yapılması ve ailelerle doğrudan iletişim kurulması açısından tamamlandı. Organizasyon yetkilileri, benzer programların sürdürüleceğini belirtti.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. RECEP KEŞLİ, DİYARBAKIR'DA BULUNAN ABA OTİZM VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE AİLELER VE EĞİTMENLERLE BİR ARAYA GELDİ