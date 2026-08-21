Diyarbakır'da tehlikeli makasın cezası: 111 bin lira ve 60 gün trafikten men

olay ve soruşturma:

Diyarbakır-Elazığ karayolunda 18 Ağustos'ta bir aracın makas atarak ilerlediğinin tespit edilmesi üzerine trafik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan tespitler sonucu araç ve sürücüsü kısa sürede yakalandı. Olayda sürücünün seyir sırasında emniyet şeridini kullandığı ve diğer sürücülere karşı saygısız bir tutum sergilediği belirlendi.

uygulanan idari işlemler ve dayanak:

Olayla ilgili olarak, sürücü hakkında "makas atma", "emniyet şeridini kullanma" ve "saygısızca araç kullanma" maddeleri kapsamında işlem yapıldı. Uygulamada, ilgili işlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu esas alınarak yürütüldü.

Yetkililerce sürücüye toplam 111 bin lira idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç da aynı süreyle trafikten men edildi. Karayolu güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlara karşı denetimlerin süreceği bildirildi.

Olay, trafik güvenliğinin korunmasının yanı sıra sürücü sorumluluklarına ilişkin hatırlatmaları da gündeme taşıdı; emniyet güçleri benzer ihlallerin önüne geçmek için denetim yoğunluğunu artırma kararı aldı.

DİYARBAKIR-ELAZIĞ KARAYOLU 18 AĞUSTOSTA BİR ARACIN MAKAS ATARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ