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Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama

Sivas'ta operasyonda 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ile çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid operasyonu: üç tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18-19 Ağustos tarihlerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalar şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, iş yerlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve ilgili malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 19 parça halinde toplam 42 bin 906 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 8 sentetik ecza hap, 0,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 0,15 gram metamfetamin bulundu. Ayrıca operasyon kapsamında bir hassas terazi, bir ruhsatsız av tüfeği, 31 adet 12 kalibre fişek ile uyuşturucu madde kesiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 makas ele geçirildi.

hukuki süreç ve tutuklamalar:

Olayla ilgili 8 şüpheliye kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli hakkında ise hem "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" hem de "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen bu üç şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER.

ELE GEÇİRİLENLER.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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