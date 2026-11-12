Diyarbakır'da yangın bir müstakil evi kullanılamaz bıraktı

Bağlar Kaynartepe'de müstakil evte yangın çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222. Sokak'ta bulunan bir müstakil evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve can kaybı olmadığı bildirildi:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi; çevredekiler arasında panik yaşandı ancak can kaybı yaşanmadı.

Hasar tespiti ve soruşturma devam ediyor:

Yangın sonucunda evde büyük çapta maddi hasar oluştu ve yapı kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDEKİ MÜSTAKİL BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.