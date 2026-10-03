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Diyarbakır'dan Minab'a uzanan dayanışma kervanı

Diyarbakır'dan hareket eden 6 bisikletçi, Minab'daki okul saldırısında ölen 168 çocuğu anmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik dayanışma yolculuğuna başladı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'dan Minab'a uzanan dayanışma kervanı

Minab bisiklet kervanı yola çıktı

Diyarbakır'dan yola çıkan bir grup bisikletçi, İran'ın Minab kentine ulaşmak için yola koyuldu. Başlangıçta 6 kişiyle hareket eden kervanın hedefi, yaklaşık 3 bin kilometrelik bir rotayı kat ederek Minab'daki okul saldırısında hayatını kaybeden 168 çocuk için dayanışmayı görünür kılmak ve ailelere destek taşıyor.

güzergah ve katılımcı sayısındaki beklenti:

Kervan, tarihi İpek Yolu rotası üzerinde seçilen Diyarbakır'dan başlayıp Van üzerinden İran sınırına uzanacak. Yolculuk sırasında güzergaha katılımlarla bisikletçi sayısının 25-30 kişiye ulaşması bekleniyor; Van etabında daha geniş bir grupla devam edilecek. Bisiklet İnisiyatifi sözcüsü Cengiz Yargıç, Diyarbakır'da bir araya geldiklerini ve 'yolda toplana toplana kervan usulü' ilerleyeceklerini belirtti.

amaç, semboller ve teslimatlar:

Yolculuğun amacı; Minab'daki saldırıyı anmak, ABD ve İsrail politikalarına karşı duruş göstermek, halklar arası dayanışmayı güçlendirmek ve direniş iradesini bisikletle ifade etmek olarak açıklandı. Kervan Minab'a ulaştığında, Türkiye'den götürülen mektup, resim ve dayanışma mesajları çocukların ailelerine teslim edilecek ve çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Sembol olarak bisikletlerin arkasında sıradan heybe yerine okul çantaları taşınacak. Türkiye'deki çocukların yazdığı mektuplar ve yaptığı resimler bu çantalarla Minab'a götürülecek; böylece anma ve bağ kurma eylemi görsel olarak da vurgulanmış olacak.

Yargıç, yolculuğun ortalama 20 gün süreceğini, hava koşullarına göre uzayabileceğini vurguladı ve 'Biz yağmurdan ve doğadan kaçmıyoruz. Bisiklet benzin kullanmayan, doğaya saygılı' ifadeleriyle hareketin hem insanlığı hem de doğayı temsil etme niyetini dile getirdi.

DİYARBAKIR’DAN YOLA ÇIKAN 6 BİSİKLETÇİ, İRAN’IN MİNAB KENTİNE ULAŞMAK İÇİN YAKLAŞIK 3 BİN...

DİYARBAKIR’DAN YOLA ÇIKAN 6 BİSİKLETÇİ, İRAN’IN MİNAB KENTİNE ULAŞMAK İÇİN YAKLAŞIK 3 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞA BAŞLADI. YAKLAŞIK 20 GÜN SÜRMESİ BEKLENEN YOLCULUK BOYUNCA GÜZERGAH ÜZERİNDEKİ KATILIMLARLA BİRLİKTE BİSİKLETÇİ SAYISININ 25-30 KİŞİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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