Kars'ta tarım ve hayvancılık üreticilerin sesine göre şekilleniyor

saha ziyaretleriyle üreticilerin ihtiyaçları belirleniyor:

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla üreticilerle doğrudan iletişim kuruyor. Üretim alanlarında ve işletmelerde yapılan görüşmelerde, sahadan gelen geri bildirimler kayda geçiriliyor ve öncelikli sorunlar tespit ediliyor.

Bu ziyaretlerde, üreticilerin karşılaştığı teknik, lojistik ve finansal sorunlar ile talepleri yerinde dinleniyor. Ekipler, gözlemlerini ve üreticilerin önerilerini yetkililere ileterek, uygulamaya dönük adımların planlanmasına katkı sağlıyor.

üretimi geliştirme ve hayvancılığı güçlendirme:

Görüşmelerde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. İyi uygulama örneklerinin paylaşılması, bakım ve besleme gibi uygulamalardaki iyileştirmeler ile üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Yerinde tespitler üreticilere sunulacak eğitim, teknik destek ve yönlendirme hizmetlerinin önceliklendirilmesine de zemin hazırlıyor. Böylece hem üreticilerin günlük sorunlarına hızlı müdahale mümkün oluyor hem de uzun vadeli planlamalar güçleniyor.

yerinde tespit, kalıcı çözümler hedefleniyor:

Çalışmalar kapsamında ekipler, üreticilerin beklentilerini doğrudan dinleyip, ortaya çıkan veriler doğrultusunda müdahale ve destek programlarının şekillendirilmesine katkı veriyor. Üreticilerin talepleri sahada dinleniyor yaklaşımı, uygulamaya dönük ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Kars'ta yürütülen bu saha çalışmaları, kentte tarım ve hayvancılığın daha güçlü bir yapıya kavuşması, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi hedefleri doğrultusunda devam edecek şekilde planlanıyor.

KARS’TA TARIM VE HAYVANCILIĞIN GELECEĞİ ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE ŞEKİLLENİYOR(KARS-İHA)