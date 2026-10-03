Sinop havalimanı ilk 8 ayda 76 bin yolcuya hizmet verdi

DHMİ verileri açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan resmi istatistiklere göre, Sinop Havalimanı 2026 yılının ilk sekiz ayında uçuş, yolcu ve yük trafiğinde kayda değer bir hareketlilik gösterdi.

Ocak–Ağustos dönemi: toplam trafik:

Ocak - Ağustos döneminde havalimanında gerçekleşen toplam uçak trafiği 752 olarak kaydedildi. Aynı dönemde havalimanından hizmet alan yolcu sayısı 76.376 olurken, taşınan yük miktarı 683 ton olarak bildirildi.

Ağustos ayı hareketliliği:

Ağustos ayında da dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı; ay içinde Sinop Havalimanı’nda toplam 121 uçak trafiği gerçekleşirken verilen hizmet sonucu yolcu sayısı 11.999 ve taşınan yük miktarı 135 ton oldu. DHMİ verileri, bu rakamların resmi kayıtlar olduğunu gösteriyor.

Bu veriler, yerel ulaşım ve turizm açısından yaz döneminde artan talebin işaretlerini taşıyor. Yetkililerin açıklanan istatistikleri değerlendirmesi, önümüzdeki dönem altyapı ve hizmet planlamaları için temel oluşturacak.

SİNOP HAVALİMANI’NIN 2026 YILI İLK 8 AYLIK VE AĞUSTOS AYI UÇUŞ, YOLCU İLE YÜK TRAFİĞİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI.