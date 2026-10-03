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Sinop’ta yeni bir yaşam alanı: Özel Gülce Bakım Merkezi açılışa hazırlanıyor

Sinop Vali Yardımcısı Bahar Kaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler ekibi, 75 kişilik Özel Gülce Bakım Merkezi’nde hizmete hazırlık çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sinop’ta yeni bir yaşam alanı: Özel Gülce Bakım Merkezi açılışa hazırlanıyor

Özel Gülce Bakım Merkezi’nde hazırlıklar sürüyor

Sinop Vali Yardımcısı Bahar Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok ve İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak ile birlikte Özel Gülce Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette merkezin açılış öncesi hazırlıkları yerinde incelendi.

Hazırlık ve planlama çalışmaları:

Yetkililer, merkezin fiziki koşulları, yaşam alanları ve hizmet sunumuna ilişkin planlamalar hakkında heyete bilgi verdi. Yapılan incelemede erişilebilirlik, hijyen ve personel düzenlemeleri gibi temel unsurların tamamlanmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Hedeflenen hizmet ve katkılar:

75 kişi kapasiteli olarak planlanan merkezle, özel bireylerin bakım, gözetim ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ziyarette ayrıca merkezin Sinop’taki bakım hizmetlerinin çeşitliliğini artıracağı ve özel bireylerin yaşam kalitesini destekleyeceği vurgulandı.

SİNOP VALİ YARDIMCISI BAHAR KAYA, YAKINDA HİZMETE AÇILMASI PLANLANAN 75 KİŞİ KAPASİTELİ ÖZEL GÜLCE...

SİNOP VALİ YARDIMCISI BAHAR KAYA, YAKINDA HİZMETE AÇILMASI PLANLANAN 75 KİŞİ KAPASİTELİ ÖZEL GÜLCE BAKIM MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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