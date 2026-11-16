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Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki araç alevlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde bir araçta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki araç alevlendi

İskenderun'da seyir halindeki araçta yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi Ziraat Park girişinde seyir halindeki bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay kısa sürede ihbar edildi.

olaya müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına yönlendirilerek alevlere müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

durum ve güvenlik önlemleri:

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi ve gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Yangında araç zarar gördü.

İSKENDERUN’DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

İSKENDERUN’DA SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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