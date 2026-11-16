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Samanlı Dağları'nda bulut denizi görenleri büyüledi

Yalova'nın Samanlı Dağları'nda Soğören köyü mevkiinde kaydedilen dron görüntüleri, dağları kaplayan yoğun bulut tabakası ve orman aralıklarıyla görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Samanlı Dağları'nda bulut denizi görenleri büyüledi

Yalova'nın yükseklerinden doğanın seyri

Yalova'nın doğal zenginlikleri arasında öne çıkan Samanlı Dağları, bu kez gökyüzünden bakıldığında adeta bir tabloyu andıran görüntüler sundu. Soğören köyü mevkiinde dronla kaydedilen görüntülerde, dağların tepelerini örten beyaz bulut tabakası ve aralardan görünen ormanlık alanlar birleşerek izleyenlere etkileyici bir görsel deneyim verdi.

Görüntülerin öne çıkan detayları:

Kayıtlarda dikkat çeken unsurlar arasında dağ sıralarının üzerini kaplayan yoğun bulut katmanları, bu katmanların arasından görünür hale gelen yeşil örtü ve gökyüzündeki farklı bulut tabakalarının oluşturduğu derinlik yer aldı. Havadan yapılan çekimler, dron görüntüleri sayesinde hem geniş perspektif hem de yer yer detaylı kareler sunarak Samanlı Dağları'nın doğal dokusunu net biçimde ortaya koydu.

Doğal peyzaj ve iz bırakmayan seyir:

Böylesi manzaralar, bölgenin sadece yer seviyesinden değil, havadan da ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor. Samanlı Dağları'nın bu görünümleri, doğa fotoğrafçılığı ve ekoturizm açısından ilgi çekici olduğu kadar, ziyaretlerde çevresel duyarlılığın önemini de hatırlatıyor. Bu tür anlar, bölgenin estetik değerini vurgularken aynı zamanda koruma bilincini canlı tutuyor.

Soğören köyü çevresinde kaydedilen görüntüler, Samanlı Dağları'nın değişken hava koşullarının yarattığı görsel çeşitliliği ve doğanın anlık güzelliklerini ortaya koyuyor; izleyenlere sakin ama güçlü bir doğal deneyim sunuyor.

SAMANLI DAĞLARI, BU KEZ BULUTLARIN OLUŞTURDUĞU EŞSİZ MANZARAYLA DİKKAT ÇEKTİ.

SAMANLI DAĞLARI, BU KEZ BULUTLARIN OLUŞTURDUĞU EŞSİZ MANZARAYLA DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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