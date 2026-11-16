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Çüngüş'te Fırat karşısında görülen kurt sürüsü görüntülendi

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nde yiyecek arayan kurt sürüsü görüldü; olay cep telefonu kamerasına Erdal Karataş tarafından kaydedildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Çüngüş'te Fırat karşısında görülen kurt sürüsü görüntülendi

görüntünün detayları:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit Mahallesi mevkisinde, Fırat Nehri karşısında yiyecek arayan bir kurt sürüsü görüldü. Sürünün varlığı, bölgeden geçen vatandaş Erdal Karataş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Karataş, o sırada ava gittiğini ve karşı taraftan gelen ses üzerine sesin geldiği yöne ilerlediğini, hareket halinde bir grup kurt gördüğünü anlattı. Kurt sürüsü bir süre çevrede gezindi ve daha sonra gözden kayboldu.

tanığın gözlemleri:

Erdal Karataş görüntü alırken sürünün yiyecek aradığı izlenimi verdiğini belirtti. Kayda geçen anlarda herhangi bir saldırı veya müdahale yaşanmadı.

bölgenin yaban hayatı:

Coğrafi yapısı yüksek ve engebeli olan Çüngüş ilçesinde, haber kaynağına göre birçok yaban hayvanı zaman zaman görülebiliyor. Bu tür gözlemler, bölgedeki insan ve yaban hayatı etkileşimlerinin sürdüğünü gösteriyor.

ÇÜNGÜŞ İLÇESİ GEÇİT MAHALLESİ&#039;NDE FIRAT NEHRİ KARŞISINDA GÖRÜLEN KURT SÜRÜSÜ, ERDAL KARATAŞ İSİMLİ...

ÇÜNGÜŞ İLÇESİ GEÇİT MAHALLESİ'NDE FIRAT NEHRİ KARŞISINDA GÖRÜLEN KURT SÜRÜSÜ, ERDAL KARATAŞ İSİMLİ VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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