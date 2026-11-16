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Boraboy gölü'nde sonbahar paleti

Amasya'nın Taşova'daki Boraboy Gölü, bin 50 metre rakımda sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarıyla kartpostallık görüntüler sunuyor; yürüyüş, kamp ve fotoğrafçılık için tercih ediliyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Boraboy gölü'nde sonbahar paleti

Sonbaharın renkleri göl çevresini sarıyor

Boraboy Gölü, Amasya’nın Taşova ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte büründüğü rengârenk manzarayla dikkat çekiyor. Göl çevresindeki ormanlık alanlarda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir araya gelerek ziyaretçilere adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Durgun su yüzeyine yansıyan ağaç siluetleri mevsimin değişimini iki kat etkili hale getiriyor.

Bitki örtüsü ve fotoğrafçılar için cazibe:

Yaklaşık bin 50 metre rakımda bulunan göl, çevresini saran zengin bitki örtüsüyle ön plana çıkıyor. Kayın, sarıçam, sedir ve diğer ağaç türleri sonbaharda farklı tonlara bürünerek fotoğraf tutkunlarına benzersiz kareler oluşturma imkânı veriyor. Göl kenarındaki yürüyüş parkurları doğal ışık ve renk kombinasyonlarını yakalamak isteyenler için ideal güzergâhlar sunuyor.

Ziyaretçi olanakları ve doğa aktiviteleri:

Boraboy Gölü, yalnızca manzarasıyla değil sunduğu olanaklarla da dikkat çekiyor. Bölgede yer alan yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile bungalov evler, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sağlıyor. Sonbahar aylarında gölü tercih edenler, temiz havada yürüyüş yapmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı ve kısa kamp deneyimleri için burayı tercih ediyor.

Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak, mevsimin renklerini yakından görmek ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için Boraboy Gölü, Amasya’nın önemli doğa turizmi noktaları arasında yer alıyor. Her mevsim farklı bir yüzünü gösterse de sonbaharda ortaya çıkan görsel şölen ayrı bir çekim merkezi oluşturuyor.

Ziyaretçiler göl ve çevresini gezerken bölgenin doğal dokusuna saygı göstermeli; atıklarını almaya özen göstermeli ve belirlenmiş alanlar dışında kamp yapmaktan kaçınmalıdır. Bu yaklaşım, Boraboy Gölü’nün sonbahar güzelliğinin gelecek yıllarda da korunmasını sağlayacaktır.

BORABOY GÖLÜ

BORABOY GÖLÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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