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Dağın bekçileri: ailesinin izinden giden iki kardeş Amasya'nın zirvesini temizliyor

Amasya'da Ercan (52) ve kardeşi Altan (45), her hafta izin günlerinde dağlardaki çöpleri toplayıp, 3 yıldır aileyle meşe palamudu ekiyorlar.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:40

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Dağın bekçileri: ailesinin izinden giden iki kardeş Amasya'nın zirvesini temizliyor

İki kardeş, zirvedeki alanı çöplerden arındırıp ağaçlandırıyor

Amasya'nın Çakallar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, biri emekli apartman görevlisi diğeri işçi olan iki kardeş, tepeyi temizleyip yeniden yeşertmek için düzenli çalışma yürütüyor. Ercan Eftelioğlu (52) ve kardeşi Altan Eftelioğlu (45), çevrede biriken atıkları poşet poşet toplayarak bölgenin görünümünü düzeltiyor; aynı zamanda topladıkları meşe palamudu tohumlarını yamaçlara ekiyorlar.

Aile geleneği ve sorumluluk:

İş, kardeşlerin kişisel çabasından öte bir aile geleneğinin devamı. Dedeleri Ahmet Eftelioğlu ve babaları Musa Eftelioğlu yıllarca bu bölgede orman bekçisi olarak görev yaptı. Bu geçmiş, Eftelioğlu kardeşlerin doğa bilincini ve koruma sorumluluğunu şekillendirdi. Altan, "Biz aile olarak doğayı seviyoruz. Dağlara atılan çöpleri topluyoruz. Ayrıca doğanın yeşillenmesini sağlamaya çalışıyoruz" diyerek motive nedenlerini özetliyor.

Haftalık rutin ve uygulamalar:

Kardeşler, her hafta izin günlerinde bölgeye gidiyor ve yaklaşık üç saatlik yürüyüş sırasında çevredeki atık şişe ve çöpleri topluyor. Bu çalışmayı son üç yıldır aile üyelerini de organize ederek sürdürüyorlar; toplanan meşe palamudunu uygun noktalara ekip genç fidanların çıkmasını hedefliyorlar. Çalışmanın pratik boyutunda, atıkların poşetlenmesi, tohumların saklanması ve yamaçlara yerleştirilmesi gibi adımlar düzenli olarak uygulanıyor.

Ercan, gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakma düşüncesiyle bu çabayı sürdüreceklerini belirtiyor. Bölgedeki küçük ama kararlı müdahaleler, zaman içinde daha geniş bir yeşil alanın ve temiz bir çevrenin oluşmasına katkı yapmayı amaçlıyor.

AMASYA&#039;DA BİRİ EMEKLİ APARTMAN GÖREVLİSİ DİĞERİ İSE İŞÇİ OLAN İKİ KARDEŞ, ŞEHRİN ZİRVESİNİ...

AMASYA'DA BİRİ EMEKLİ APARTMAN GÖREVLİSİ DİĞERİ İSE İŞÇİ OLAN İKİ KARDEŞ, ŞEHRİN ZİRVESİNİ ÇÖPLERDEN ARINDIRIP AĞAÇLANDIRMAK İÇİN TOHUM EKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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