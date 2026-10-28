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Doğanşehir'de tırın kontrolünü kaybetmesi minibüsle çarpışmaya neden oldu: 1 yaralı

Doğanşehir'de saat 01.30'da tırın karşı şeride geçmesi sonucu minibüsle çarpıştı; kazada 43 yaşındaki bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğanşehir'de tırın kontrolünü kaybetmesi minibüsle çarpışmaya neden oldu: 1 yaralı

Doğanşehir'de gece yarısı meydan gelen kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Erkenek Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, D850-10 karayolunun 69+500'üncü kilometresinde saat 01.30 sıralarında gerçekleşti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, M. A.Ç. (22) idaresindeki 49 ABR 065 plakalı tır ve buna bağlı 49 ABC 031 plakalı yarı römork, Adıyaman'dan Malatya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yarı römorkun sol yan kısmı, Adıyaman istikametine giden ve sürücülüğünü Mehmet T. A. yaptığı 23 FS 937 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Çarpışma sonucunda minibüste yolcu olarak bulunan 43 yaşındaki M.T. yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza ile ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapılıyor.

DOĞANŞEHİR’DE TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 YARALI

DOĞANŞEHİR’DE TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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