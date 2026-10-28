Alevler kısa sürede söndürüldü: Pamukova'da tavuk çiftliğinde yangın

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Kozan Mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin alevlerin yükseldiğini fark ederek yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanımlarına göre tesis içerisinden yoğun duman ve alevler yükseldiği görüldü.

Müdahale ve sonuç:

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında söz konusu tesiste tavuk bulunmadığı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Müdahale sırasında çevredeki yapı ve ünitelerde daha fazla hasarın önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alındı.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ve soruşturmayı yürüten birimlerin çalışmaları devam ediyor; olayla ilgili kesin tespitler, yapılacak teknik inceleme ve raporların ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Sakarya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü