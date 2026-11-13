Doğu akdeniz'de Mavi Balina-2026'da ada ve denizaltı harekatları başarıyla icra edildi

Mavi Balina-2026 davet tatbikatında iki ayrı harekat sahnede

Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı kapsamında, Marmaris Aksaz Deniz Üssü açıklarında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nde iki farklı askeri senaryo başarıyla uygulandı. Tatbikat, denizaltı, su üstü ve hava unsurlarının müşterek harekat yeteneğini test etmeye odaklandı.

Senaryo 1: ada ele geçirilmesi:

İlk senaryoda dalış halindeki TCG Muratreis denizaltısından su yüzüne çıkılmadan SAT timlerinin intikali gerçekleştirildi. Denizaltıdan ayrılan timler, paraşüt unsurlarının desteğiyle temsili düşman kuvvetlerinin konuşlandığı adaya yönelik hızlı müdahale düzenledi. Hava ve deniz unsurlarının koordineli desteğiyle icra edilen operasyonda hedef bölge güvenlik altına alındı ve senaryo hedeflerine ulaşıldı.

Senaryo 2: denizaltı savunma harbi:

İkinci senaryoda temsili düşman denizaltısının tespit edilip etkisiz hale getirilmesine yönelik denizaltı savunma harbi harekatı icra edildi. Senaryo kapsamında tespit, takibe alma ve denizaltıya yönelik karşı tedbirlerin uygulanmasının yanı sıra, denizaltıda yaralandığı varsayılan personelin helikopterle sıhhi tahliyesi yapıldı. Yaralı personelin karaya ulaştırılarak sağlık müdahalesine sevk edilmesiyle ikinci senaryo da başarıyla tamamlandı.

katılımcılar, araç ve personel sayıları:

Tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile yabancı askeri gözlemciler tarafından TCG Salih Reis firkateyninden takip edildi. Türk unsurlarının yanında NATO Daimi Deniz Görev Grubu, Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan güçleri de görev aldı. Tatbikatta toplam 8 denizaltı, 20 su üstü unsuru, 10 hava aracı ve yaklaşık 4 bin 500 personel yer alırken, 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 ülkeden yabancı askeri ataşe etkinliği izledi.

modernizasyon ve insansız sistemlerin rolü:

Oramiral Tatlıoğlu, tatbikat sırasında deniz savaşlarında insansız sistemlerin önemine vurgu yaptı. Bayraktar TB3 ve AKSUNGUR gibi İHA'ların denizaltı savunma harbindeki kabiliyetleri test edildi; İHA'lardan sonoboy bırakılması ve akustik sinyal işleme yetenekleri denenerek İHA ve denizaltı müşterek harekatı icra edildi. Tatlıoğlu ayrıca milli projelere değinerek, envantere kazandırılma çalışmaları süren AKYA ağır torpidosu, denizaltıdan atılan ATMACA güdümlü mermisi ve MALAMAN milli mayını ile gelecekte ORKA hafif torpidosunun İHA'lardan kullanılmasının hedeflendiğini belirtti.

Komuta kademesi denizaltı gücüne ilişkin bilgi verirken envanterde ikisi eğitim amaçlı olmak üzere toplam 14 denizaltı bulunduğu vurgulandı. Reis sınıfı Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli denizaltıların üçüncüsü Muratreis'in Kasım ayı içinde hizmete alınacağı, aynı sınıftaki diğer üç denizaltının ise inşasının sürdüğü aktarıldı. Tamamen milli tasarım altında yürütülen MİLDEN projesi kapsamında ilk etapta altı denizaltı inşa edilmesi planlanıyor; ilk milli denizaltı Atılay'ın yapım çalışmaları Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor.

Tören geçişiyle sona eren Seçkin Gözlemci Günü'nde Oramiral Tatlıoğlu telsiz konuşmasında personeli tebrik ederek "pruvanız neta rotanız daim olsun" dedi ve Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dört asker için başsağlığı dileğinde bulundu. Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, Doğu Akdeniz'de denizaltı savunma harbi ve denizaltı harbi alanlarındaki müşterek harekat kabiliyetlerini geliştirme amacıyla 20 Kasım'a kadar devam edecek.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAVİ BALİNA-2026 DAVET TATBİKATI'NIN SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ'NDE İKİ AYRI ASKERİ SENARYO BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ.