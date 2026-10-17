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Doğu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Erzincan ve Bayburt çevreleri için 09:00-20:00 arasında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) uyardı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğu'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

meteorolojiden sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine ilişkin kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

beklenen hız ve zaman aralığı:

Özellikle Erzincan ve Bayburt çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, 09:00 ile 20:00 arasında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Yetkililer rüzgar hızının gündüz saatlerinde 50-70 km/sa aralığında, yüksek kesimlerde ise zaman zaman 80 km/sa seviyelerine ulaşabileceğine dikkat çekti. Bölge için verilen uyarı kodu sarı olarak duyuruldu.

olası etkiler ve alınması gereken tedbirler:

Meteoroloji, fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti. Vatandaşların ve yetkililerin özellikle sabitlenmemiş eşyalar, açıkta bırakılmış araçlar ve riskli yapılar konusunda tedbir alması istendi. Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riski nedeniyle ev içi havalandırma ve baca kontrollerinin önemine vurgu yapıldı.

Öte yandan Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinde gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor; bölge halkının ani değişimlere karşı dikkatli olması gerektiği tekrarlandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’İN İÇ KESİMLERİNİ KAPSAYAN BÖLGE İÇİN...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ’İN İÇ KESİMLERİNİ KAPSAYAN BÖLGE İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISINDA BULUNDU. YAPILAN SON DEĞERLENDİRMELERE GÖRE, ERZİNCAN VE BAYBURT ÇEVRELERİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİRKEN, ERZURUM VE ERZİNCAN'IN GÜNEY KESİMLERİNDE İSE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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