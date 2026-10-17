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Adilcevaz semalarında paraşüt ve Van Gölü'nün mavisi buluştu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde süzülen yamaç paraşütü, Van Gölü'nün mavisiyle birleşerek izleyenlere görsel şölen ve bölge turizmine dikkat çekti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Adilcevaz semalarında paraşüt ve Van Gölü'nün mavisi buluştu

Adilcevaz semalarında görsel şölen

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde süzülen yamaç paraşütü, Van Gölü'nün masmavi manzarasıyla birleşince ortaya etkileyici kareler çıktı. İzleyenler gölün genişliği ve kıyıdaki doğal dokunun paraşütün siluetine kattığı uyumu fotoğrafladı.

doğanın ve adrenalinun buluşması:

İlçe semalarında oluşan görüntüler, Adilcevaz'ın doğa zenginliğini ve bölgedeki açık hava aktivitelerinin cazibesini gözler önüne serdi. Güneşin ve gölün renk tonlarının paraşütün kanvasıyla birleşmesi, izleyicilere hem sakin hem dinamik bir görsel deneyim sundu.

turizm potansiyeli ve görsel değer:

Bu tür kareler, bölgenin tanıtımına katkı sağlarken doğa ve adrenalin tutkunları için yeni çekim merkezleri oluşturuyor. Van Gölü manzarası eşliğinde süzülen paraşüt, Adilcevaz'ın turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Görüntüler, ilçenin doğal güzelliklerine dikkat çekerken fotoğraf ve video paylaşımlarıyla sosyal medyada da ilgi topladı. Yerel halk ve ziyaretçiler, semalarda yakalanan bu karelerin bölgenin tanıtımına katkı sunmasını bekliyor.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ, VAN GÖLÜ’NÜN EŞSİZ MANZARASIYLA...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLEN YAMAÇ PARAŞÜTÜ, VAN GÖLÜ’NÜN EŞSİZ MANZARASIYLA BİRLEŞİNCE ORTAYA GÜZEL GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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