Aydınspor'un sessizliği: destek yok, kadro dağıldı, üç sezonluk hasar kaçınılmaz

Aydınspor liglere katılmayacağını açıkladı

Aydın futbolunun köklü ekiplerinden Aydınspor, yeni sezon öncesi beklentilerini karşılayacak idari ve mali desteği bulamayınca bu sezon lig müsabakalarına katılmama kararı aldı. Kulüp, yaklaşık bir ay süren hazırlık döneminde 21 futbolcu ile anlaşma sağlamış olmasına rağmen, yönetim kurulunun oluşturulamaması ve gerekli finansmanın sağlanamaması nedeniyle kadroyu dağıtmak zorunda kaldı.

Neden liglerden çekildi:

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, verilen girişimler olumlu sonuç vermedi. Yeni kulüp başkanı ve yönetim kurulunun teşkil edilememesi, mali kaynak yetersizliği ve Aydınspor’un sürdürülebilirliğini güvence altına alacak adımların atılamaması temel gerekçeler olarak öne çıktı. Ligin başlamasına yalnızca 9 gün kala teknik ekip ve futbolcularla yollar ayrıldı; yönetim, yapılan çağrılar ve gösterilen iyi niyetin karşılık bulmadığını vurguladı.

Sportif ve düzenleyici sonuçlar:

Aydınspor’un bu sezon sahaya çıkmama kararı, yalnızca mevcut sezonu etkilemiyor. Kulübün açıklamasında, bu gelişmenin bir alt lige düşme ile sonuçlanacağı ve önümüzdeki sezon Aydın 1. Amatör Lig düzeyinde mücadele etmek zorunda kalacağı belirtildi. Ayrıca mevcut düzenlemeler gereği gelecek sezon şampiyon olunsa dahi, bu sezon müsabakalara katılmamış olmanın getirdiği kısıt yüzünden bir üst lige yükselme hakkı doğmayacak.

Üç sezonluk kayıp ve şehir etkisi:

Kulüp yöneticileri, alınan kararın toplamda üç sezonluk sportif ve organizasyonel kayba yol açacağını ifade etti. Açıklamada, Aydınspor’un şehrin ortak değerlerinden biri olduğu, kulübün ilgisizliğe terk edilmesinin maddi yetersizliklerden daha ağır bir sonuç doğurduğu vurgulandı. Ayrıca, 21 futbolcunun hayallerinin yarım kaldığı, teknik heyetin emeğinin karşılıksız kaldığı ve tribünlerin takımsız kaldığına dair üzüntü dile getirildi.

Kulüp, bu süreçte emek veren ve bağlılık gösterenlere teşekkür ederken, Aydın kamuoyuna ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu: ortak değere sahip çıkmanın yalnızca iyi günlerde hatırlamakla sınırlı kalmaması gerektiği belirtildi. Yönetim, alınan kararın sorumluluğunu şehirle paylaşırken, Aydınspor’un geleceğinin güvence altına alınması için somut adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

AYDIN FUTBOLUNUN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN AYDINSPOR, GEREKLİ MADDİ VE YÖNETİMSEL DESTEĞİN SAĞLANAMAMASI NEDENİYLE BU SEZON LİG MÜSABAKALARINA KATILAMAYACAĞINI DUYURDU. YENİ SEZON HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA 21 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA SAĞLAYAN SİYAH-BEYAZLI KULÜP, LİGİN BAŞLAMASINA 9 GÜN KALA KADROSUNU DAĞITMAK ZORUNDA KALIRKEN, YAŞANAN SÜRECİN KULÜBE 3 SEZONA MAL OLACAĞI AÇIKLANDI.