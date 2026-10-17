Aydın'da hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor, gündüz 17 dereceye çıkacak

Aydın'da cumartesi günü aralıklı sağanak öngörülüyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan son rapora göre, 17 Ekim Cumartesi günü Aydın genelinde parçalı çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olması, gün içinde ise yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak geçişlerinin olabileceği tahmin ediliyor.

günün sıcaklık ve rüzgar değerleri:

Raporda kentte hava sıcaklığının sabah saatlerinde 13 derece, öğle saatlerinde 17 dereceye kadar yükselmesinin beklendiği, akşam saatlerinde tekrar 13 dereceye, gece saatlerinde ise 12 dereceye düşeceği yer alıyor. Rüzgarın çoğunlukla batı-kuzeybatı yönünden saatte 10 ila 30 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

hafta başı hava tahmini:

Meteorolojinin kısa vadeli tahminine göre 18 Ekim Pazar günü Aydın çevresinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklıkların 9 ila 21 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. 19 Ekim Pazartesi ve 20 Ekim Salı günlerinde kentte az bulutlu hava hakim olacak; sıcaklıklar sırasıyla 9-23 ve 11-24 derece aralığında tahmin ediliyor. 21 Ekim Çarşamba günü de az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın 12 ila 26 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yayımlanan rapor, hafta sonu boyunca özellikle cumartesi günü öğle ve sonrası saatlerde gök gürültülü ve kuvvetli yağış olasılığına işaret ediyor; vatandaşların gün içindeki değişiklikleri takip etmeleri öneriliyor.

AYDIN’DA BUGÜN ARALIKLARLA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞIN, BAZI İLÇELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ VE KUVVETLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİRKEN, KENTTE HAVA SICAKLIĞININ 17 DERECEYE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR.